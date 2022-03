Aarhus-borgmester: Unges stoffer skal give plet på straffeattesten

TV2 ØSTJYLLAND har derfor spurgt Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard (S), hvad han vil gøre ved problemet med stoffer i det aarhusianske natteliv, og han har et markant forslag.

- Jeg håber, man på Christiansborg vil tage det her meget alvorligt og sørge for, at de unge får et hak i straffeattesten, hvis de bliver taget med narkotika på sig eller påvirket af narkotika, lyder det fra Jacob Bundsgaard, der mener, at det kan være en måde at sende et kraftigt signal på.

- Om at vi ikke vil acceptere, at der er ulovlige rusmidler i byens natteliv, siger borgmesteren og bemærker også, at meget af arbejdet med at få stofferne ud af nattelivet er en opgave for politiet.