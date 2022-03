- Skal du have noget til næsen? Pusherne opsøger unge i nattelivet

For nogen er en bytur lig med at skulle tage stoffer – og det er netop dem, der køber og sælger på gadeplan, som Østjyllands Politis specialpatrulje gerne vil fange, når de på tur i nattelivet. Det kan nemlig være med til at sætte en stopper for problemet, hvis køberne på gadeplan vælger ikke at tage chancen.