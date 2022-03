Specialpatrulje i nattelivet: Finder oftere kokain end hash

Men opgaven med at få stofferne begrænset og væk kan ikke klares uden, at borgerne hjælper, og derfor bør man tænke over, hvilke konsekvenser det har for andre end en selv at købe, sælge eller tage stoffer.

- Udover den indsats, som vi laver, så er vi nødt til at få borgerne med til at lade være med at understøtte de kriminelle bandegrupperinger. Når vi ser mange gange, at der bliver skudt i gaderne, så er det oftest narkomarkedet, man kæmper om. Det skal man være klar over, når man bestiller og køber narko, så er man faktisk med til at understøtte bandegrupperinger eller rockere, slutter han.