Nattelivet siger fra: Hvorfor er falsk ID mere strafbart end narko?

Tilbage ved snakken om strafudmåling mener indehaver af Der Kuhstall, Pete Hegner, at lovgivningen er problematisk. Det er nemlig ikke ulovligt at være påvirket, men det er ulovligt at have på sig.

- Det er en kæmpe joke. Det svarer lidt til, at man kun knalder en spritbilist, når de sidder med flasken mellem benene i bilen.

Fælles for alle aktører i nattelivet er, at de understreger, at nattelivet generelt er trygt, og at de har et godt samarbejde med Østjyllands Politi.

Ved du noget? Kontakt vores journalister på daja@tv2oj.dk og chfo@tv2oj.dk.