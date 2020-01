93-årig kvinde franarret dankort fra egen hoveddør

En kvinde på 93 år blev tirsdag ringet op af en svindler, der udgav sig for at være fra hendes bank. Manden forklarede hende, at han ville hjælpe kvinden med at forhindre at nogen fik fingrene i hendes penge ved at flytte dem fra én konto til en anden.

Læs også Borgere har krydset togskinner i 149 år - nu er det forbudt

Franarret dankort

Senere tirsdag mødte samme mand op på den 93-årige kvindes adresse på Rundhøj Allé i Højbjerg. Her fik han narret den ældre kvindes dankort fra hende samt et par pengesedler.

- Heldigvis kunne hun ikke huske koden til sit dankort, fortæller Anne Tiedemann, der arbejder i presseafdelingen ved Østjyllands Politi.

Manden ringede senere samme dag for at høre, om hun var kommet i tanker om koden til dankortet.

Usædvanligt

Da det gik op for kvinden, at hun var blevet svindlet, tog hun kontakt til Østjyllands Politi.

- Det er sket tirsdag, men kvinden kom først ind onsdag og anmeldte det, fortæller Anne Tiedemann.

Læs også Flemming stod bag Danmarks eneste skoleskyderi - var drevet af had til kvinder

- Vi støder ind imellem på svindlere, der ringer til folk, men det her med at de også møder op på adressen er jeg personligt ikke stødt på tidligere.

Østjyllands Politi hører gerne fra folk, der har set manden eller ved noget, som kan føre til en opklaring.