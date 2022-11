De nåede ikke spærregrænsen: Ét sted i Østjylland banker de alle de andre

Ali Khatib havde ikke regnet med selv at blive valgt ind i Folketinget, men han havde håbet og troet på, at partiet ville kravle over spærregrænsen.

- Det er selvfølgelig virkelig ærgerligt, at det ikke lykkedes, men det slutter ikke her. Vi er en bevægelse, der bliver ved med at kæmpe for at trække Danmark i den rigtigte retning, siger han.

Udlændingepolitik har fyldt mindre

Ifølge folketingskandidat Frederik Aagaard Sørensen (R) skyldes Radikale Venstres tilbagegang i området partiets generelle lavere stemmeantal ved dette valg.

- Og så har udlændingepolitik ikke fyldt så meget som ved sidste valg, siger han.

Frederik Aagaard Sørensen synes dog ikke, at de har droppet fokus på ghettoområderne under denne valgkamp.