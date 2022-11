Historisk dom: Far og søn dømt for æresdrab på mor

Da en 44-årig Nasrin Behroz blev stukket ihjel i familiens lejlighed i Randers, var der tale om det første registrerede æresdrab i Danmark, siden Ghazala Khan blev skudt af sin bror foran Slagelse Station i 2005.

Det har Vestre Landsret bestemt onsdag, hvor kvindens nu 19-årige søn og 61-årige mand i forening er fundet skyldige i at have dræbt deres mor og hustru med adskillige knivstik i hovedet, i halsen og på kroppen.

Et drab, der ifølge landsretten var planlagt i en religiøs og mandsdomineret familie og begrundet i, at den 44-årige kvinde ikke var rettroende nok.

- De tiltalte planlagde og udførte drabet, fordi de fandt, at hun var ikke-rettroende muslim og dermed vantro, lyder det blandt andet i anklageskriftet.



Afgørelsen er en skærpelse af byrettens dom, hvor retten ikke fandt, at beviserne for en æresrelateret forbrydelse var stærke nok til domfældelse.

- Jeg har dræbt min mor

Sagen begyndte med et opkald til alarmcentralen klokken 11.51 17. september 2020.

- Kan du høre mig? Jeg vil gerne sige noget. Jeg har dræbt min mor, siger den dengang 17-årige Khalid Behroz på optagelsen af telefonsamtalen.

Fire minutter senere ankom en politipatrulje til lejligheden, og betjentene kunne konstatere, at den 44-årige kvinde lå dræbt på gulvet i køkkenet.

Den 17-årige søn havde også skader efter en kniv, men en læge konstaterede senere, at de var overfladiske og selvpåførte. Hans far, Abdul Hafiz Behroz, var ikke til stede, men blev anholdt halvanden time senere.

Da havde han spor efter indtørret, menneskeligt blod på strømperne, underbukser og t-shirt – og selvom han forklarede, at han ikke var til stede i lejligheden, og at hans søn var alene om at have dræbt sin mor, så har både byret og landsret tilsidesat hans forklaring som utroværdig.

Søn ændrede sin tilståelse

Under retssagen i byretten forklarede sønnen, at han var alene om drabet, og at det skete i nødværge – men i landsretten ændrede han sin forklaring til, at han var uskyldig og havde tilstået for at dække over sin far.

Derfor blev han også voldsomt påvirket af landsrettens kendelse, da Vestre Landsret onsdag stadfæstede Retten i Randers kendelse om, at far og søn var skyldige i drab i forening, siger sønnens forsvarer, Henrik Garlik:

- Da min klient forlod retssalen efter skyldkendelsen, kom han ikke tilbage igen. Han ønskede ikke at være til stede, han fik det fysisk og psykisk dårligt, siger Henrik Garlik.

Rollefordeling i drab uvis

Ifølge rettens afgørelse står det ikke klart, om det var faren eller sønnen, der førte kniven og udførte drabet – men da retten mener, at drabet er udført i forening, har det ikke betydning for det samlede skyldsspørgsmål.

Landsretten mener dog – også i modsætning til byretten – at det er en skærpende omstændighed i forhold til faren, at han skal have fået sønnen til at medvirke ved tvang eller udnyttelse af sønnens unge alder.

Endvidere mener landsretten i modsætning til byretten også, at drabet skete efter længere tids planlægning.

Sagens materiale beskriver en religiøs og meget mandsdomineret familie, hvor kvinderne spillede en mindre rolle og skulle gøre, hvad de fik besked på.

Det er dokumenteret, at en datter i familien blev tvangsfjernet, fordi hun skulle tvangsgiftes med en fætter i hjemlandet – det ønskede hun ikke. Senere vendte hun og lillesøsteren dog tilbage til familien.

Skyggetal for æresdrab

At der ikke er afsagt domme for æresdrab i Danmark siden 2005, betyder ikke nødvendigvis, at der ikke har været andre, mener Anita Johnson, der er direktør for Center mod æresrelaterede konflikter, RED Center:

- Der kan være et mørketal, enten fordi drabene ikke bliver registreret som æresdrab i Danmark, eller fordi de foregår i udlandet. Så der kan sagtens være flere, som vi ikke kender til, siger Anita Johnson.

Hun er glad for, at Vestre Landsret så anderledes på sagens beviser end Retten i Randers, for efter hendes opfattelse var betingelserne for æresdrab opfyldt, idet drabet fremstod planlagt, udført i forening og begrundet i, at moren ikke ville det, som mændene i familien ville.

- I mine øjne var der klart tale om et æresdrab, så derfor er jeg glad for, at landsretten nu konstaterer, at der er tale om æresdrab.

Dom er på vej

Vestre Landsret afsiger dom og udmåler straffen senere onsdag.

Anklageren har procederet for, at faren skal idømmes 14 års fængsel, mens sønnen skal straffes med 10 års fængsel. I begge tilfælde en skærpelse af byrettens dom med to års fængsel.

Forsvarer Henrik Garlik har på den anden side procederet for, at sønnens straf skal nedsættes til 7 års fængsel.

Anklagemyndigheden ønsker dertil, at begge tiltalte udvises af Danmark.

Skyldkendelsen er ikke afsagt af en enig landsret.