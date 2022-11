Moske pegede på lille parti - bragede frem

Da folketingsvalget blev udskrevet for fire uger siden, satte Fredens Moské i Gellerupparken sig for at undersøge, hvilke partier, moskeen ville anbefale folk at stemme på.

Den aarhusianske moske, der er drevet af Arabisk Kulturforening og holder til i lokaler i Bazar Vest, kom frem til en klar konklusion:

Det er Frie Grønne og Moderaterne, der har den bedste politik på hylderne.

- Det er ikke nyt, at vi engagerer os i både det ene og det andet valg sammen med andre lokale foreninger og aktører i området. Vi ser på de forskellige partiers politik og prøver at finde ud af, hvem der kan gøre noget godt for os og for Danmark politisk, og vores anbefaling blev derfor Frie Grønne og Moderaterne, siger et medlem fra Fredens Moskés medieudvalg.