Spejdere ryddede hel by for plakater på tre timer

De sidste krydser var knap nok sat, før de første strips var klippet over, og de første valgplakater var på vej ned fra lygtepælene i Odder.

For da klokken slog 20 på valgaftenen, gik spejdere fra spejdergruppen StærkOdder på gaden for at fjerne samtlige valgplakater. Og det tog dem ikke lang tid.

- På tre timer var hele Odder by ryddet for valgplakater. De få valgplakater, der hænger tilbage, har vi folk til at kører rundt og kigge efter, siger gruppeleder for StærkOdder Nuka Buck-Hansen.

I alt har omkring 30 spejdere med hjælp fra 14 forældre i biler kravlet lygtepælene i Odder tynde.

- De synes, det er sjovt. Der er noget specielt over at klatre i lygtepæle og være ude om natten. Der går lidt sport i det, hvor spejderne løber ved siden af bilerne. Det er deres måde at bidrage til demokratiet, siger Nuka Buck-Hansen.