Weekenden slutter med skyer og småregn

Den sidste weekend i januar er ved at rinde ud - og søndagsvejret kan godt nydes udendørs, hvis man bare tager tøj på, der kan klare lidt vand.

Vi befinder os nemlig fortsat i en ustadig sydvestlig luftstrømning, hvor der ustandseligt nærmer sig nye fronter og lavtryk fra vest. Det mærker vi også søndag, hvor dagen er startet med gråvejr i stort set hele landet.

Der er dog områder med mere opklaring over Tyske Bugt, og herfra kan en delvis opklaring i løbet af formiddagstimerne brede sig op over den sydvestlige del af Jylland fra syd.

Herfra kan opklaringen brede sig yderligere mod øst, så man også i den sydøstlige del af landet kan få lidt at se til solen. Der bliver dog ikke tale om solskin i lange perioder, men mere oplevelsen af, at solen skinner gennem skyerne, og at det vil føles lysere.

Let frost i næste uge

Anderledes 'trist' bliver det i den nord- og vestlige del af landet, hvor man må forberede sig på gråvejrs-søndag indtil solnedgang. Derudover kan der også i perioder falde lidt regn af og til. Der bliver ikke tale om regn i længere perioder, men nok til at man kan blive våd, hvis man befinder sig udendørs uden vandtæt tøj.

Til gengæld er det i den nordvestlige del af landet, at det bliver mildest med temperaturer, der kan nå seks-syv graders varme, når luften har blæst op over den milde Nordsø.

Lidt køligere bliver det i den sydøstlige del af landet, hvor den sydlige vind har blæst ind over det europæiske kontinent. Om vinteren er områder med meget landjord koldere end havområder, og derfor er det køligere luft, der 'importeres' op over de sydøstlige egne fra syd. Det bliver dog på ingen måde 'rigtig' koldt - men med temperaturer på tre-fire grader vil det føles koldere end de foregående dage.

I løbet af den kommende uge kommer vi en smule tættere på den kolde luft, og det medfører nætter med let frost og nedbør, der i perioder kan falde som slud eller måske tøsne.