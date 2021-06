Varsler særlig overraskelse i Parken efter ti minutter

Onsdag var det den belgiske verdensstjerne Romelu Lukaku, der på et pressemøde forud for kampen fortalte, at han sammen med det belgiske landshold deltager i hyldesten, og torsdag fortæller DBU, at Danmarks Tifohold også har en overraskelse klar. Tifoholdet er dem, som står for happenings blandt publikum under fodboldkampe.