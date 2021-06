Politiet rejser sag mod Naturhistorisk Museum

Efter massiv kritik var Molslaboratoriet på bagkant ude at beklage, at de selv besluttede - udenom dyrlægens anbefalinger - at lade hesten gå henover weekenden uden at få fjernet halsbåndet.

- Et enkeltstående tilfælde med et forkertsiddende GPS-halsbånd, som naturligt nok har vakt bekymring for vores dyrs velfærd, bør ikke stå i vejen for en rigere dansk natur, siger Bo Skaarup i forbindelse med, at politiet har rejst sag mod Naturhistorisk Museum.

- Men vi skal naturligvis tage ved lære af, hvordan vi med helårsgræsning i indhegninger kan sikre både dyrevelfærd, forskning og biodiversitet - til gavn og glæde for dyrene, naturen og kommende generationers muligheder for at opleve en rig dansk natur.