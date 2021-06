Nyt forslag: Vil lave nationalpark i vandet

Kim Lykke Jensen (SF) lægger i sit forslag op til blandt andet at forbyde fiskere at 'trawle' havbunden - altså at trække et stort fiskenet hen over havbunden efter et fartøj for at fange fisk.

Og sådan et forbud mener Torsten Gejl (Å) også, man bør indføre.

- I de maritime naturnationalparker skal vi beskytte havbunden mod trawl og råstofudvinding, siger han.

Går det ikke udover de lokale fiskere?

- Det er jo et valg, vi må tage. I naturnationalparkerne på land ophæver vi for eksempel også noget af jagten. Og det er ikke bare at forbyde bundtrawl. Vi skal genoprette områderne, som de var skabt i tidernes morgen. Så det er at fiske spøgelsesgarn op, og det er at genetablere stenrev og ålegræsbælter, siger Torsten Gejl (Å).