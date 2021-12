Undersøgelse afslører udbredte myter om indvandrere

Desuden tror respondenterne, at kun 50 procent af ikkevestlige indvandrere bakker op om demokratiet. I virkeligheden støtter 85 procent af dem den danske styreform. Det viser Udlændinge- og Integrationsministeriets medborgerskabsundersøgelse fra 2016.

Endvidere svarer respondenterne, at de tror, at 44 procent af ikkevestlige indvandrer mener, at mænd og kvinder bør have samme muligheder for at arbejde. Det faktiske tal ligger på hele 88 procent, viser Udlændinge- og Integrationsministeriets medborgerskabsundersøgelse fra 2020.

Stigende utryghed

Rasmus Brygger beskriver tallene som "bekymrende". Han forklarer, at det er vigtigt, at man kender de virkelige forhold i samfundet, da det har betydning for, hvordan vi forholder os politisk.

- Når vi sætter et kryds ved et parti eller forholder os til ny politik, er det på baggrund af, hvad der sker i samfundet, siger han.