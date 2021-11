Udsigt til nattefrost: Nu vender de encifrede dagtemperaturer tilbage

Nattefrosten vender retur

Natten til mandag forventes det, at temperaturen vil rasle ned. Den ser nemlig ud til at byde på roligt og klart vejr i det meste af landet.

Det vil med garanti give en mandag morgen, hvor bilruderne skal skrabes fri for is. Temperaturen forventes nemlig flere steder at komme under frysepunktet. Lokalt helt ned på 5 graders frost.

Herefter venter en flot og solrig mandag med op mellem 4 og 7 grader.

Stabilt vejr i den første halvdel af ugen

Et højtryk forventes fra mandag at være bygget op over de Britiske Øer. Det sikrer stabilt vejr de første dage af næste uge.

Det betyder tørvejr og gode muligheder for nogen eller en del sol. Temperaturen mandag til onsdag kommer generelt op mellem 7 og 9 grader. Køligst bliver det mandag, mens onsdag ser lunest ud med helt op til 10 graders varme.