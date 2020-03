Syv graders frost - vi har årets koldeste morgen

Efter en rekordvarm vinter skulle vi helt frem til midten af marts for at få årets koldeste morgen, da temperaturen i ved Horsens tidligt lørdag nåede ned under syv graders frost.

I store dele af landet er man lørdag stået op til is på bilruderne og rim i græsset, efter kold luft fra nord er strømmet ned over Danmark, og koldest har det været ved Horsens her i Østjylland.

Klart vejr og rolige vindforhold har i hele landet fået temperaturen til at falde til mellem tre og syv graders frost.

Koldest i Horsens

Koldest har det været ved Horsens, hvor temperaturen lørdag morgen nåede ned på -7,4 grader.

Laveste temperatur 14. marts 2020. Foto: TV 2 VEJRET / Grafik

Det er årets hidtil laveste temperatur målt i Danmark. 27. februar blev der ligeledes i Horsens målt -6,8 grader.

Generelt var det koldest i Jylland med -5,7 grader i Billund og -5,6 grader i Tylstrup i Vendsyssel, mens der på Fyn blev målt -3,3 grader i Aarslev.

På Sjælland var der -4,8 grader i både Sjælsmark i Nordsjælland og Københavns Lufthavn i Kastrup.

Lokalt snevejr på koldeste marts morgen i to år

Ud over rim i græsset ligger der helt lokalt også en smule sne, efter lette snebyger i nattetimerne har ramt dele af Østjylland, Sjælland og Bornholm.

Det er langt fra usædvanligt med relativ hård frost i marts, som normalt byder på -12,3 grader som absolut laveste temperatur.

Det er dog to år siden, vi sidst har haft det så koldt i marts.