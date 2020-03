Stormen Laura ramte Danmark med vindstød af orkanstyrke

Stormen Laura var også forbi Randers, hvor den væltede et par træer. Foto: Allan Eilsøe

Torsdag har budt på særdeles blæsende vejr, da stormen Laura har passeret store dele af Danmark og givet vindstød af storm og stærk storm mange steder.

Allerede fra morgenstunden tiltog vinden hurtigt langs den jyske vestkyst, og sidst på formiddagen kulminerede vinden over Odsherred og Nordsjælland, hvor man oplevede de højeste vindstyrker.

SÅDAN BENÆVNES VINDSTYRKEN I Danmark benyttes vindbetegnelser i henhold til den internationale Beaufort-skala.

Orkan: >32,6 m/s

Stærk storm: 28,5-32,6 m/s

Storm: 24,5-28,4 m/s

Stormende kuling: 20,8-24,4 m/s

Hård kuling: 17,2-20,7 m/s

Kuling: 13,9-17,1 m/s

Hård vind: 10,8-13,8 m/s

Frisk vind: 8,0-10,7 m/s

Jævn vind: 5,5-7,9 m/s

Let vind: 3,4-5,4 m/s

Svag vind: 1,6-3,3 m/s

Næsten stille: 0,3-1,5 m/s

Stille: <0,3 m/s

Den højeste middelvind torsdag blev målt på Røsnæs i Vestsjælland, hvor DMI's vindmåler registrerede 25,4 meter per sekund. Storm begynder ved 24,5 meter per sekund.

Samme sted blev der også målt vindstød af orkanstyrke med 33,6 meter per sekund, hvor orkan starter ved 32,7 meter per sekund.

Læs også Storm rammer Danmark med vindstød af orkanstyrke

Først på eftermiddagen ramte Laura Bornholm, hvor der også blev målt middelvind af storm ved Hammerodde. Her nåede middelvinden 25,2 meter per sekund, mens vindstødene nåede tæt på orkanstyrke med 32,4 meter per sekund.

Mange steder - også over land - er man blevet ramt af vindstød af storm og sågar stærk storm, og blæsten har generelt været meget stødende.

Et udvalg af de højeste vindstød målt i Danmark torsdag. Bemærk at målingen ved Thorsminde ikke er en officiel DMI-station (det har den tidligere været). Foto: TV 2 VEJRET



Kraftigste marts-storm i ni år

Sidst vi oplevede storm i marts, var sidste år, hvor der 15. marts blev målt middelvind af storm ved Røsnæs med 24,5 meter per sekund.

Den vindstyrke er altså overskredet i forbindelse med stormen Laura torsdag, og derfor skal vi tilbage til 10. marts 2011, før vi oplevede en højere vindhastighed i marts.

Læs også Det er et mirakel, at Thenna er i live

Dengang blev der målt middelvind på 26,3 meter per sekund ved Thorsminde, hvor vindstødene nåede 32,9 meter per sekund.

Ser vi på vindstødene, der er målt torsdag, er de de højeste i marts siden 1. marts 2008, hvor der blev målt vindstød på 34,0 meter per sekund ved Thorsminde ved den jyske vestkyst.

Derudover er Laura den femte storm, der rammer Danmark dette vinterhalvår - og den fjerde på kun 32 dage.

Flere træer er torsdag væltede i Randers. Foto: Allan Eilsøe