Det er et mirakel, at Thenna er i live

Thenna Bech var tæt på at miste livet for 28 år siden. I dag kan hun fejre 80-års fødselsdag.

For 30 år siden blev den allerførste levertransplantation foretaget i Danmark, og det fik livsvigtig betydning for Thenna Bech fra Randers.

Hun fik nemlig en ny lever året efter. Leveren fungerer stadig i bedste velgående, og det gør resten af Thenna Bech også, og i dag, onsdag, kan hun endda fejre 80-års fødselsdag.

- Det er specielt at fylde 80 år for alle, men det er ekstra specielt for mig, synes jeg, siger Thenna Bech til TV2 ØSTJYLLAND.

Thenna Bech er virkelig taknemmelig for sit liv, og hun sætter stor pris på hver eneste dag.

- Jeg tager ikke livet som en selvfølge. Der er ikke noget, der er tilfældigt og hverdagsagtigt. Lige så snart der er en lille ting, så glæder mig over den, fordi jeg har fået den ekstra tid, siger Thenna Bech til TV2 ØSTJYLLAND.

Var tæt på at dø

I dag har Thenna det godt, men hvis vi skruer tiden 28 år tilbage, så så det helt anderledes ud. Dengang var hun meget syg, og hendes lever var ødelagt.

- Det liv jeg havde på det tidspunkt, var ikke noget liv. Der var ikke meget gnist tilbage, siger Thenna Bech til TV2 ØSTJYLLAND.

I julen 1991 blev alt dog vendt på hovedet. I sidste øjeblik fik hun nemlig tilbudt en ny lever.

Thenna Bech fik sin nye lever for 28 år siden.

Dengang var det lige blevet bevilliget, at man i Danmark kunne operere folk og give dem en ny lever.

- 14 dage efter havde jeg ikke været her. Så det var lige op over, siger Thenna Bech til TV2 ØSTJYLLAND.

Thenna Bech blev den 26. person i Danmark, der fik en ny lever.

- Det var stort, og det har givet mig 28 år. Jeg tager ikke livet som en selvfølge. 28 år er jo mange år at få foræret, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

”Alle bør tage stilling”

Thenna Bech fik ikke at vide, hvor hendes nye lever kom fra. Men hun fik at vide, at den kom fra en mand fra Sverige, som vejede 90 kilo. Fra den dag døbte hun sin lever ’Skovhuggeren’.

Lige siden har et af hendes ønsker været, at flere vil gøre ligesom den svenske ’skovhugger’ eller i det mindste tage stilling til, om man vil være organdonor eller ej.

- Alle bør tage stilling. Det har i hvert fald givet mig stor glæde at leve videre, siger Thenna Bech til TV2 ØSTJYLLAND.

De 28 ekstra år som ’skovhuggerens’ lever har givet hende, har gjort, at hun har fået lov til at se sine børn og børnebørn vokse op, og hun har også fået oldebørn.

- Den glæde det er at have sådan nogle dejlige børn og børnebørn og oldebørn, de er bare så søde. Så det er det hele værd, siger Thenna Bech til TV2 ØSTJYLLAND.

I udgangen af 2019 stod 418 patienter på venteliste til at modtage et organ. Det viser tal fra Dansk Center for Organdonation.

Danskerne har taget stilling

Langt de fleste danskere har taget stilling til organdonation på en af de tre gyldige måder viser en holdningsundersøgelse af Dansk Center for Organdonation foretaget af YouGov (2018).

Her viser det sig at to ud af tre har taget stilling.

Man kan tage stilling til, om man vil være organdonor på tre forskellige måder. Man kan vælge et registrere sig selv i donorregistret via www.sundhed.dk.

Man kan også krydse sine valg af på et donorkort, som man skal bære på sig.

Sidst, men ikke mindst, kan man tage stilling mundtligt, ved at tale med sine pårørende om, hvorvidt man vil være organdonor.