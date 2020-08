Stedvis op til 32 grader søndag

Det sommervejr, som mange har gået og sukket efter gennem den kolde juli, har for alvor bidt sig fast. Søndag bliver endnu en oplagt dag til at pakke strandtasken og komme ud til vandet.

Det bliver igen en dag med masser af sol, høje temperaturer og ikke ret meget vind.

- Det fortsætter på den måde, som vi næsten allerede har vænnet os til. Solrigt og 27 til 30 grader over det meste af landet, fortæller meteorolog ved TV 2 Vejret Jens Ringgård Christiansen.

Lokalt vil det blive varmere endnu.

Stedvis på Sjælland, i Sydjylland og Østjylland vil temperaturen komme op på 31 til 32 grader.

I den sydlige del af landet vil der være lidt flere skyer end lørdag, men det bliver ikke noget, der kommer til at ødelægge indtrykket af en varm, strandegnet sommerdag.

Køligst bliver det ved nordvestvendte kyster. Man vil dog ikke skulle ret langt ind bag klitterne, før temperaturen stiger betydeligt. Foto: TV 2

De høje temperaturer kommer oven på endnu en tropenat. To steder kom temperaturen på intet tidspunkt i løbet af natten ned under 20 grader, hvilket er definitionen på en tropenat.

Den varmeste nat blev målt hos målestationen Langø på Lolland. Her kom temperaturen ikke under 20,5. Den næstvarmeste var Kegnæs på Als, hvor der på intet tidspunkt var under 20,3.

Når temperaturen er så høj, kan man være ude hele natten uden at skulle pakke sig ind i trøjer og tæpper, som man skal stort set alle andre nætter i Danmark. Til gengæld oplever mange, at det kan være svært at sove.

Badevandet er nu over 20 grader varmt. Foto: TV 2

Badevandstemperaturen ligger nu på 20,1 grader, men det dækker over relativt store udsving. På Lolland er der for eksempel målt 24 grader, mens temperaturen i blandt andet Skagen kun er 16 grader.

Med en gennemsnitstemperatur på over 19 grader er kriteriet for at kalde det en ægte badedag dog rigeligt opfyldt.

Generelt er det en god ide at kigge på vindretningen, når man skal vælge strand. Med fralandsvind er der mere læ på stranden, og vinden kommer normalt med varme inde fra land. Med pålandsvind er det som regel omvendt.

Til gengæld fører fralandsvinden overfladevandet til havs, og det betyder, at det koldere, lidt dybere vand kommer ind til stranden i stedet. Derfor er vandet som udgangspunkt lidt varmere ved pålandsvind.

Når temperaturen på mindst en officiel målestation når 25 grader, kaldes det en sommerdag. Når den når 30 grader, kaldes det en tropedag. Søndag bliver dermed årets fjerde tropedag og den 20. sommerdag.