Flere elever smittet: Skoler udsætter skolestart efter coronasmitte

Skjoldhøjskolen og Sødalskolen udsætter skolestart for de yngste klasser til torsdag. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Børnene i 0. klasse på Skjoldhøjskolen i Tilst, samt 0. klasser og 1. klasser på Sødalskolen i Brabrand må nu vente en smule længere med at trække skoletasken over skulderen og tage plads i klasselokalerne, efter at flere personer er testet positive med covid-19.

På Skjoldhøjskolen drejer det sig om et barn i 0. klasse, mens det på Sødalskolen drejer sig om to elever i 1. klasse, en elev i 8. klasse og en enkelt medarbejder på skolen.

Det får nu begge skoler til at udsætte skolestarten for flere elever, fordi de smittede har været i SFO i løbet af denne uge op til skolestart, og derfor kan have smittet andre.

I videoen nedenfor informerer skoleleder på Skjoldhøjskolen, Henrik Josva Schou, om smitten på skolen.

På Skjoldhøjskolen er skolestarten for de nye 0. klasser udsat fra mandag til torsdag kl. 9.

I alt 37 elever i 0. klasse skulle have været startet, men fordi 30 af eleverne har været i SFO i uge 32, er de blevet bedt om at blive hjemme, blive testet – og ikke vende tilbage til skolen, før de har et negativt testresultat.

- Det er vigtigt at eleverne får mulighed for at starte op sammen. Det er vigtigt for både børn og forældre. Så derfor udsætter vi skolestarten, så alle kan være med, siger skoleleder Henrik Josva Schou, til TV2 ØSTJYLLAND.

De syv elever, der ikke har benyttet sig af SFO’en i uge 32, må gerne komme i SFO fra mandag til onsdag.

På Skjoldhøjskolen i Tilst er skolestarten for de nye 0. klasser udsat fra mandag indtil torsdag kl. 9. Foto: Google Maps

Skolestart med skærpet opmærksomhed

Skjoldhøjskolen blev gjort opmærksomme på, at en elev var smittet fredag morgen, og har siden arbejdet på at finde ud af, hvem barnet har været i kontakt med.

Sidenhen er også 11 medarbejdere blevet bedt om at blive hjemme, indtil de har et negativt testsvar.

Vi følger de retningslinjer, der er, men jeg har indskærpet for personalet, at når vi starter på mandag, så skal vi være ekstra skarpe på retningslinjerne og minde hinanden om det. Henrik Josva Schou, skoleleder, Skjoldhøjskolen

Når skolen starter igen, bliver det med skærpet opmærksomhed på håndhygiejne og afstand:

- Vi følger de retningslinjer, der er, men jeg har indskærpet for personalet, at når vi starter på mandag, så skal vi være ekstra skarpe på retningslinjerne og minde hinanden om det, siger Henrik Josva Schou, til TV2 ØSTJYLLAND.

Flere smittede på Sødalskolen

På Sødalskolen er skolestarten også udsat til torsdag for både 0. klasse og 1. klasse.

I alt er omkring 30 elever på de to klassetrin blevet bedt om at blive testet, før de kan starte i skole igen.

- Der har været et ønske om at udskyde starten, fordi vi har nogle 0. klasser, som har glædet sig rigtig meget til at starte og få en så normal skolestart som muligt, siger Karen Henriette Jessen, skoleleder på Sødalskolen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Personen,der er smittet i 8. klasse, har ikke været på skolen, men har haft kontakt til en række andre elever fra skolen, der nu også skal testes, før de må vende tilbage til skolen.

Det samme gælder for 10 medarbejdere, der har været i nærkontakt med den ene smittede ansatte, der dog ikke har været i nærheden af nogle børn, oplyser Karen Henriette Jessen.

I videoen nedenfor informerer skoleleder på Sødalskolen, Karen Henriette Jessen, om smitten på skolen.

Også på Sødalskolen har sommerferiepasning i SFO’en i uge 32 gjort, at flere elever og personale må blive hjemme, når skolen starter.

Men SFO’en er åben for alle elever i 0. og 1. klasse i undervisningstiden, hvis ikke de har været forbi i løbet af denne uge:

- De børn i 0. og 1. klasse, der ikke har været i SFO’en mandag og tirsdag i denne uge må rigtig gerne komme i skole, siger Karen Henriette Jessen i en video på Facebook.

Alle andre elever på skolen skal komme i skole på mandag.

Afhængigt af, hvor hurtigt personalet der er sendt hjem, får svar på deres test, kan nogle elever i de ældste klasser blive mødt af fjernundervisning de første dage tilbage i skolen.

Lige nu er jeg positiv, fordi flere af medarbejderne allerede er vendt tilbage med et negativt testresultat. Karen Henriette Jessen, skoleleder på Sødalskolen

Dog forventer Karen Henriette Jessen ikke, at de kommer til at mangle personale fra mandag:

- Lige nu er jeg positiv, fordi flere af medarbejderne allerede er vendt tilbage med et negativt testresultat, siger hun.

Også på Sødalskolen vil der være skærpet opmærksomhed på retningslinjerne, når skolen starter op igen.