Mange sommerfester fører til endnu en nat med støjklager

Sommerfesterne vil hos nogle borgere stadig ingen ende tage.

Igen i går måtte Østjyllands Politi sætte sig bag rattet og drage ud i sommerlandet for at bede østjyderne om at skrue ned for musikanlæggene.

- Der har været mange fester, og vi har haft en del klager. Det seneste døgn har vi fået 78 klager, hvoraf vi rykkede ud til 59 af dem, siger Bo Christensen, vagtchef hos Østjyllands Politi, til TV2 ØSTJYLLAND.

Henvendelserne førte til 14 påbud, som betyder, at politiet beder festen om enten at slukke eller skrue ned for musikken.

Havefester og åbne vinduer

Ingen af episoderne førte til bøder eller beslaglæggelser, som det var tilfældet forrige nat, hvor en Soundboks blev konfiskeret.

- Episoderne er fordelt godt rundt i politikredsen, og det kommer sig jo af det gode vejr, hvor mange har holdt fest i haven, siger Bo Christensen, vagtchef hos Østjyllands Politi, til TV2 ØSTJYLLAND.

- Samtidig betyder varmen, at mange sover for åbne vinduer, og de to ting sammen er en skidt kombination.

Politiet fortæller, at de i weekenden har brugt flere ressourcer end normalt på støjklager og henviser til det faktum, at folk ikke kan tage i byen, som de plejer.

- Folk skal have lov til at holde en fest, men tag nu hensyn, så vi alle kan være her, siger Bo Christensen, vagtchef hos Østjyllands Politi, til TV2 ØSTJYLLAND.