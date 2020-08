Politiet kimet ned: 81 henvendelser om høj musik på et døgn

32 gange måtte Østjyllands Politi det seneste døgn bede folk om at skrue ned for deres musik. (genrefoto) Foto: Christoffer Laursen Hald / TV 2

Høj sol, kolde øl og musik på anlægget.

De seneste dage har sommervejret for alvor gjort sit indtog i Danmark, og mens de lune sommeraftener indbyder til fest natten lang, bliver der i nogle tilfælde skruet lige højt nok op for musikken.

Folk skal have lov at holde deres fester, men tag nu hensyn til naboerne. Bo Christensen, Østjyllands Politi.

Det seneste døgn har Østjyllands Politi fået 81 henvendelser fra borgere, der har anmeldt problemer med høj musik.

- Jeg kan ikke sige hvor meget, det er i forhold til normalt, men det er et højt tal. Det er godt fordelt over det meste af politikredsen, siger Bo Christensen, vagtchef hos Østjyllands Politi, til TV2 ØSTJYLLAND.

Han fortæller, at politiet har fulgt op på størstedelen af henvendelserne.

- Vi er kørt ud til de fleste af dem, og så er der 32 henvendelser, hvor vi har givet dem et påbud om at skrue ned eller slukke for musikken, siger vagtchefen.

Alle skal være her

Udover de 32 påbud fra Politiet til musikglade mennesker, blev en enkelt sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, og politiet konfiskerede en soundbox.

Lørdag bliver vejret igen sommerligt, og det inviterer til yderligere festligheder i haver og baggårde. Vagtchefen har derfor en opfordring til de østjyder, der har en tendens til at skrue lidt ekstra op for musikken.

- Folk skal have lov at holde deres fester, men tag nu hensyn til naboerne. Find et fornuftigt leje i forhold til musikken, så vi alle sammen kan være her, siger Bo Christensen til TV2 ØSTJYLLAND.