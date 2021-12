Skal arbejdsgivere begrænse antallet af mails efter arbejdstid? Ja, mener mange danskere

Derfor mener hun, at der skal lovgivning til.

- Ligesom vi har en arbejdsmiljølovgivning, der siger, hvornår det er okay at bruge høreværn og lade være, så er vi nødt til at have den samme form for lovgivning omkring vores mentale sundhed, mener hun.

Nogle oplever, at det giver mere fleksibilitet at tjekke mails i fritiden - kan et forbud ikke være mere stressende?

- Når jeg synes, lovgivning er relevant, så er det, fordi det kan få alle til at overveje en ekstra gang, om det er nødvendigt at sende en mail. Der kan være undtagelser, hvor det er nødvendigt, men det er jo netop fleksibiliteten, der gør det svært for nogle at holde fri, siger hun.

Vil ikke stå uden for

Eva Hertz oplever, at mange af os føler, at vi skal være tilgængelige for vores arbejdsplads hele tiden, og at der fra det ikke er langt til stress.

- Måske tror man ligefrem, at chefen forventer, at man svarer på alle tidspunkter af døgnet, og der kan såmænd også komme et pres fra ens kolleger. Hvis kulturen er, at her er vi hele tiden på, så kan det være svært at sige: ´Nu lukker jeg ned´, siger hun.

Derfor tror hun ikke, at det er nok, at folk bare selv beslutter sig for at slukke telefonen eller lade mailsne være ulæste i indbakken.