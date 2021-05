Hjemmearbejdet synger på sidste vers: - Det er fantastisk

Et flertal af Folketingets partier er nemlig natten til tirsdag blevet enige om, at de, der i dag arbejder hjemme, gradvist skal tilbage på kontoret, og fra den 1. august er planen, at 100 procent skal være tilbage til det fysisk fremmøde.

Det glæder Søren Kyndi-Wiuff fra Hasle, der siden december måned har været delvist hjemsendt.

- Det, synes jeg som menneske, er fantastisk, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Dejligt at kunne adskille arbejde og privatliv

I perioder har han arbejdet fuldtid hjemmefra med arbejdet som webarkitekt, men lige nu er det kun én dag om ugen.

Og det betyder meget for ham at kunne vende tilbage til kollegaerne og arbejdspladsen.

- Det med at komme på kontoret, at skulle afsted og se folk i stedet for en skærmen, det betyder noget for mig, siger han og fortsætter:

- Før covid-19 snakkede man om det som et privilegium at arbejde hjemmefra. Nu har jeg indtryk af, at det er ved at vende rundt. Det er faktisk ret fedt at kunne komme ind på kontoret.

- Øjnene har åbnet sig for at kunne adskille arbejde og privatlivet, siger han.