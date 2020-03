Seks gode råd hvis du arbejder hjemmefra - og to hvis ungerne også er hjemme

Hundredtusindvis af danskere sidder i hjemlige omgivelser og udfører deres arbejde.

Det sker, efter regeringen onsdag 11. marts valgte at sende tusindvis af offentligt ansatte hjem og opfordrede private arbejdsgivere til at sikre hjemmearbejde.

Men når vasketøjskurven kigger en i nakken, eller børnene leger, kan det være svært at få noget fra hånden. Det fortæller to erhvervspsykologer, som TV 2 har talt med.

- Hjemmearbejdspladser skaber udflydende og uklare grænser, både i vores liv, men også i vores bevidsthed. Når arbejdsopgaverne flytter med hjem, kan det være svært at lukke fuldstændigt ned for de krævende opgaver, også når man blot er hjemme og skal hygge sig, siger erhvervspsykolog Majken Matzau.

Hun understreger dog, at hjemmearbejde også kan have mange fordele. Især når det kommer til effektiviteten. Det handler bare om at styre udenom faldgruberne.

Erhvervspsykolog Majken Matzau og erhvervspsykolog med ph.d. i work-life balance Vivi Bach kommer her med otte gode råd til, hvordan du bedst tackler udfordringerne i pludselig at skulle udføre dit arbejde fra din egen matrikel.

GODE RÅD TIL DIG DER ARBEJDER HJEMME

1 - Afgræns din arbejdstid

Se din hjemmearbejdsdag som en arbejdsdag. Det vil sige, at du møder på arbejdet og arbejder x antal timer i et afgrænset tidsrum. Her skal der afsættes tid til frokostpausen og så videre. Så undgår du, at opgaverne og din tid flyder ubegrænset ud i din privatsfære. Du kan eksempelvis aftale med dig selv, at du arbejder fra klokken 8 til 16.30 og holder pause fra klokken 12 til 13.

I perioden, hvor du arbejder hjemmefra, er det også en god idé at afsætte faste tider til for eksempel online statusmøder med nærmeste leder.

2 - Begræns det huslige arbejde

Det er fint at sætte en vask over, mens du arbejder, og så tømme den i pausen, men prøv at være så struktureret som muligt og afgrænse arbejde og fritid.

3 - Prioriter dine arbejdsopgaver

Beslut dig for, hvilke opgaver du skal løse, samt hvilke du ikke skal løse.

Behøver du at svare på indkomne mails, eller er det mere vigtigt at få sendt det Excel-ark afsted? På den måde kan du skære ikke-akutte arbejdsopgaver fra og være bedre til at levere det vigtigste.

Så undgår du også, at din indsats bliver udflydende og uhåndterlig. Og afstem forventninger hertil med din chef, så du undgår misforståelser.

4 - Slå notifikationer fra

Når du nu alligevel arbejder uforstyrret, så sørg for at slå notifikationer fra på dine mails, sociale medier og så videre. Det er langt mere effektivt for dem, der primært arbejder med hovedet fremfor hænderne, for at arbejde fokuseret.

5 - Lav aftaler med din partner

Sørg for aftaler i huset om støj og forstyrrelser.

Hvis du bliver forstyrret hele tiden af for eksempel dine børn, eller der er meget larm, er der ingen fordele i at arbejde hjemmefra.

Indlæg en arbejdspause i dit program, hvor du hygger dig med dine børn. Derudover kan I aftale, at din partner tager børnene med på skovtur eller laver en anden aktivitet, så du kan arbejde koncentreret.

6 - Hold få men lange pauser

Man kunne argumentere for, at det er nyttigt at indlægge faste pauser. Men udover frokostpausen er det ikke nødvendigvis den bedste idé. For der er stor forskel på vidensarbejde og manuelt arbejde.

Står du ved et samlebånd, kan du let holde faste pauser og hvile ryggen. Men laver du vidensarbejde, er det straks sværere at holde pauser. For sindet arbejder videre i pausen helt af sig selv, og man får ikke meget ud af pausen. Til gengæld forstyrrer man sin koncentration.

Det bedste er at holde færre, men længere pauser, på naturlige steder i opgaveløsningen. Skriver man for eksempel på en analyse eller en bog, så er det naturligt at holde en god lang pause, når man har skrevet et kapitel færdigt, snarere end midt i kapitlet.

7 - Hav tiltro til dine børn

Skal du arbejde og passe børn samtidig, er det ikke fuldstændig umuligt. Selvfølgelig afhængigt af, hvilke børn du har og deres alder.

Børn kan forstå og acceptere meget, så længe de får ordentlig besked. Så forklar dem situationen, at du skal arbejde hjemme.

I børnehaver og skoler er der perioder, hvor de selv skal finde på og “lege frit”. Det kan de også godt derhjemme. Du skal selvfølgelig være tilgængelig og klar til at bryde arbejdskoncentrationen, hvis børnene ryger i konflikt, som de ikke selv kan løse, men øv dig i at se på børnene, og hvad der sker. Mange af os får øjnene op for ting, som vi ikke før vidste var mulige.

8 - Opdel tiden mellem arbejde og børn

Det kan være en god idé at arbejde med arbejdsperioder og legeperioder, hvis du passer børn samtidig med, at du arbejder. Du forklarer børnene, at du arbejder i 30 minutter og derefter er klar til at lege med Lego. På den måde kan de selv følge med.



Punkt 1-6 er udarbejdet i samarbejde med erhvervspsykolog Majken Matzau. Punkt 7-8 er i samarbejde med erhvervspsykolog Vivi Bach.