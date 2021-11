På 40 år er der kun blevet flere chancer for at synge i regnen

Klimanormalerne viser at klimaet er blevet vådere

Et af de vigtigste redskaber til at give det forkromede overblik over klimaforandringerne er de såkaldte klimanormaler. De kigger på et gennemsnit over, hvordan vejret har varieret i perioder af 30 år.

Seneste klimanormal er fra perioden 1991-2020. Her viser beregninger, at nedbørsmængden i gennemsnit har været 759 millimeter per år. I Danmarks tidligste klimanormal (1874-1900) faldt der i gennemsnit 636 millimeter om året.