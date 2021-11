Professor: Hård retorik om ikke-vaccinerede graver kløfter dybere

Han er desuden leder af Hope-forskningsprojektet, der undersøger danskernes adfærd under coronakrisen.

Michael Bang Petersen forklarer, at genindførslen af coronapas kan få flere til at lade sig vaccinere. Men myndighederne bør forsøge at dæmpe potentielle konflikter, mener han.

- Her gravede pressemødet i højere grad kløfterne dybere, end det forsøgte at skabe forsoning. Retorikken er givetvis noget, der taler til mange, der allerede er vaccinerede, for de vil måske spørge, hvorfor de skal underlægges restriktioner, så andre kan have et frit valg.