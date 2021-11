Regeringen vil indføre coronapas

Det sker efter indstilling fra Epidemikommissionen, der består af forskellige myndigheder, som også anbefaler at ophøje covid-19 til en samfundskritisk sygdom, som er det højeste niveau.



Regeringen skal først finde politisk flertal

Indførelsen af passet kræver, at sygdommen ophøjes til det øverste niveau, og at der ikke er et flertal imod det i Folketingets epidemiudvalg, som mødes tirsdag.

I sidste uge blev coronapasset anbefalet genindført af både Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, og Henrik Ullum, direktør i Statens Serum Institut.

Det blev endeligt udfaset medio september efter en længere udfasning, men kan nu være på vej tilbage.