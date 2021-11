Sygeplejerskernes formand går tomhændet fra møde med statsministeren

Statsministerens bøn til sygeplejerskerne har provokeret støttepartierne SF og Enhedslisten.

- Jeg synes, det er vildt provokerende. Vi har et sundhedspersonale og et plejepersonale, som har ydet helt ekstraordinært, siger Enhedslistens sundhedsordfører, Peder Hvelplund.



Partiernes sundhedsordførere, Peder Hvelplund (EL) og Kirsten Normann Andersen (SF), mener, at regeringen straks skal finde penge til at give sygeplejerskerne en højere løn her og nu.



- De har mødt en tak i form af et regeringsindgreb, hvor man ikke har anerkendt de enorme udfordringer, der er i forhold til ulige løn. Og nu skal de ovenikøbet høre fra statsministeren, at de skal yde en ekstra indsats, siger Peder Hvelplund og fortsætter.

- Det er både utilstedeligt og upassende at komme med den type kommentarer.

Statsminister vil aldrig træde på nogen

Mette Frederiksen svarer tirsdag på spørgsmål fra Folketinget under en spørgetime.

Her bad Enhedslistens politiske ordfører, Mai Villadsen, statsministeren svare på, om hun forstår, at appellen om at yde ekstra har medført, at sygeplejersker føler sig trådt på og provokeret.

Til det svarede Mette Frederiksen:

- Det er jo aldrig nogensinde det, der er min intention som statsminister. Det kunne jeg ikke drømme om.

Mødet mellem statsministeren og Grete Christensen finder sted klokken 16.00 i Statsministeriet.

Formand går tomhændet fra møde

Mødet tirsdag eftermiddag mellem statsministeren og sygeplejerskernes formand endte uden økonomiske løsninger.



Der blev lyttet til problemerne, men der kom ingen løsninger på bordet.

Sådan forløb et møde, som sygeplejerskernes formand tirsdag eftermiddag har haft med statsminister Mette Frederiksen (S).

- Jeg har sagt til statsministeren, at det er nødvendigt, at der kommer økonomisk løsning nu og på længere sigt.

- Men vi har ikke fået nogen tilsagn med fra statsministeren, og det er enormt frustrerende for vores medlemmer, siger Grete Christensen, der er formand for sygeplejerådet, i et opslag på Twitter.

Til TV 2 News fortæller Grete Christensen, at hun fortalte statsministeren om det, sygeplejerskerne oplever rundtom i landet. Og hendes oplevelse var, at Mette Frederiksen var lydhør.

- Jeg synes, at hun har taget det seriøst og alvorligt, siger hun til tv-kanalen, hvor hun gentager, at de manglende løsninger er frustrerende.

Statsministeren havde inviteret sygeplejerskeformanden til et møde, efter at der var kommet mange vrede reaktioner fra sundhedspersonale i kølvandet på et pressemøde mandag aften.

Her fortalte statsministeren, at både smitte- og indlæggelsestal er stigende i en grad, så der er behov for at gribe ind.

Og selv om Mette Frederiksen anerkendte, at sundhedspersonalet allerede har travlt, lød den klare besked alligevel:

- Danmark har igen brug for jer. Jeg beder jer om, at I yder ikke bare en indsats, for det gør I fuldt ud allerede. Men også en ekstra indsats igen.

I sommer nedlagde sygeplejerskerne arbejdet, indtil regeringen i slutningen af august lavede et lovindgreb, som afsluttede konflikten. Det skete, efter at konflikten havde varet i ti uger.

Indgrebet betyder, at sygeplejerskernes løn vil stige 5,02 procent over de næste tre år. Det er den samme lønstigning, som blev vedtaget i februar til andre ansatte i kommunerne og regionerne.