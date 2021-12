Nu vender kulden tilbage - og sne kan være på vej

Men nu ser det mere lovende ud for alle, som savner ordentligt vintervejr. Søndag aften strømmer kold luft ned over landet fra nord og lukker op for udbredt nattefrost og dagstemperaturer, som nærmer sig nul grader.

Først skal en mild weekend dog overstås.

Lun weekend – blæsende natten til søndag

Weekenden lægger ud i samme spor som den forgangene uge med mildt og pænt vejr, som minder mere om en sen efterårsdag end december.

Lørdagen byder på en del plads til solen og kun enkelte byger.