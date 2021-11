Nu får Danmark endnu et våben til at bekæmpe coronavirus

I øjeblikket er Lægemiddelstyrelsen i gang med at undersøge data fra forsøg med molnupiravir. Ifølge Lars Bo Nielsen ser tabletterne foreløbigt ud til at virke særligt godt hos sårbare patientgrupper som ældre og folk med kroniske sygdomme.

- Den patientgruppe kan blive hjulpet, så deres risiko for at blive indlagt og dø kan blive reduceret væsentligt, hvis man starter behandlingen tidligt efter, at man er blevet smittet, siger han.

"Tidligt" betyder i denne forstand indenfor de første fem dage af sygdomsforløbet.

Han understreger imidlertid, at vaccinerne fortsat er det primære våben, der skal sikre, at folk slet ikke blive syge til at starte med.

- Det er ikke noget, vi som samfund kan forlade os på, siger Lars Bo Nielsen.

Kommer i 2021

Selvom det ikke fremgår af pressemeddelelsen, hvor mange piller Danmark har købt, eller hvad vi skal betale for dem, skrev Politiken torsdag, at regeringen erklærede sig klar til at bruge 450 millioner kroner i løbet af 2021 og 2022 på tabletter mod covid-19.

De penge skal ifølge Politiken både bruges på tabletterne fra Merck og fra en lignende pille udviklet af Pfizer ved navn Paxlovid.