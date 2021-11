Alle valgplakater er væk i Odder - Spejdere fik 5 kroner per styk

En af initiativtagerne til aftalen er spejderleder Nuka Buck-Hansen, der mener, at det er godt for både spejderne og byen.

- Vi ved, at alle borgere i Odder synes, at det er rigtig pænt. Og så kan vi tjene penge, og de penge kan vi bruge til mega fede oplevelser. For det er så vigtigt for os, at vi altid kan få alle vores spejdere med. Det er den møde vi kan udvikle dem til at blive glade og modige, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Plakater i tusindvis

Pengene skal gå til at få spejderne med på nogle fælles ture, så alle børnene har råd til at komme med.

Spejderlederen vurderer, at de har taget mellem 2000 og 2500 valgplakater ned. Det vil altså sige, at der ryger op mod 12.500 kroner i lommen på spejderne.