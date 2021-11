Nu er der kulde på vej mod Danmark

De første snart 24 dage af november har næsten udelukkende budt på mildt vejr, og med en foreløbig middeltemperatur på 7,8 grader for hele november ender måneden med sikkerhed et godt stykke over normaltemperaturen på 5,5 grader.

For første gang dette vinterhalvår er der imidlertid udsigt til koldere vejr, der vil forblive over landet i mindst et par døgn.