Må man godt tage i sommerhus? Nu skærer Mette Frederiksen igennem

Ved tirsdagens pressemøde var opfordringen fra statsminister Mette Frederiksen klar: Danskerne skal lade være med at rejse for meget rundt i landet.

- Jeg har forståelse for, at man gerne vil i sommerhus, men vi har brug for at dæmpe rejseaktiviteten, lød det fra Mette Frederiksen ved pressemødet i Statsministeriet.

Det blev gentaget tirsdag af direktør i Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, som sagde, at et reelt regionalt rejseforbud ”ligger i værktøjskassen”, men at det er en politisk beslutning at vedtage det.

Tirsdag aften uddybede statsministeren i et opslag på Facebook, hvor hun også slog fast, at det ikke er forbudt at tage i sommerhus.

Men hun påpegede samtidig, at danskerne helst skal undgå at rejse rundt, især i helligdagene.

- Vi ved, at påskedagene normalt er nogle travle rejsedage, og det skal vi undgå, at de bliver i år, skrev statsministeren blandt andet.

Coronakrisen og myndighedernes opfordring til netop at holde afstand til hinanden har ellers fået danskere i hobetal til at søge mod sommerhusområder, hvor der er mere plads end i byerne.

Risiko for mere smitte

Ifølge professor i infektionssygdomme ved Aarhus Universitet Trine Mogensen kan der være gode grunde til, at det er bedst at blive hjemme fra sommerhus.

- Der er steder i Danmark, der har flere smittede end andre. Og så handler det om, at der ikke skal komme mange potentielle smittebærere og brede smitten i andre områder, lyder vurderingen.

Ifølge hende kan øget rejseaktivitet fra eksempelvis hovedstadsområdet - der har flest smittede - til andre steder i landet medføre smittespredning. Og det kan undgås, hvis folk bliver, hvor de er.

- Det her er jo bare en forlængelse af det generelle budskab fra myndighederne, som er "bliv hjemme", siger Trine Mogensen.

Offentlig transport skal undgås

Ifølge Trine Mogensen er problemet altså ikke, at folk tager egen bil op til eget sommerhus og ellers tager deres forholdsregler.

Problemet opstår først, når mange potentielle smittebærere samles i for eksempel købmænd eller supermarkeder i områder, som ellers havde været skånet for smitten.

- Da vil der være øget risiko for at smitten breder sig mere i landet, siger Trine Mogensen.

Rejseaktivitet i sig selv øger ikke smitterisiko, hvis man tager egen bil, vurderer Trine Mogensen.

- Offentlig transport er noget helt andet. Det er meget uhensigtsmæssigt, og man skal ikke tage offentlig transport, med mindre det er strengt nødvendigt, siger Trine Mogensen.