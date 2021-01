Lønkompensation forlænges: Arbejdsgivere kan igen varsle tvungen ferie

Administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening, Jacob Holbraad er positivt stemt over, at aftalen om en forlængelse er blevet indgået.

- Jeg er tilfreds med, at vi er nået frem til en forlængelse af ordningen. Det betyder, at vi fortsat vil holde hånden under virksomheder og medarbejdere i denne svære tid. Det er samtidig også fornuftigt, at medarbejderne nu bidrager med at afholde ferie eller afspadsere, så vi tager noget af presset af virksomhederne.

- Forhandling skal hjælpe med de sidste skridt

Aftalen sker efter, at den generelle nedlukning af samfundet er blevet forlænget i lyset af den alvorlige corona-situation, hvor mange er smittede, og antallet af indlagte stiger.

Dele af samfundet er lukket ned for at få styr på smittespredningen, som er ekstra alvorlig på grund den meget smitsomme corona-variant B.1.1.7, der er kommet til landet, og ifølge sundhedsmyndighederne må forventes at ramme endnu flere den kommende tid.

Formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation, Lizette Risgaard mener, at det er en vanskelig situation, og hun sætter pris på, at det er lykkedes at skabe tryghed på arbejdsmarkedet med den ny aftale.

- Det er mit håb, at vi med denne forlængelse i trepartsregi kan bidrage til, at vi sammen kan tage de sidste skridt over på den anden side af pandemien, siger hun.