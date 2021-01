Vacciner er lys i mørket for Mads: - Det er forfærdeligt at være forretningsdrivende

I baren er der fuld opbakning til restriktionerne, men han ærgrer sig over, at kompensationen ikke kommer i samme fart som pressemøderne. Den situation er han ikke ene om at stå i.

- De penge, vi søgte for i sensommeren, har vi først fået udbetalt nu, og der er først lige blevet åbnet op for, at man kan søge hjælp for november og december, så man er altid bagud, siger Mads Krigslund.