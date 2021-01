Den britiske mutation spreder sig i Østjylland: Restriktionerne er ikke nok

I uge 53 var der ca. 14.000 positive coronaprøver i hele landet. Myndighederne udtog ca. 2000 af disse prøver til kontrol og her i Østjylland fandt man den britiske variant i 4,3 procent af prøverne. I første uge af januar var der ca. 11.000 positive coronaprøver. Af dem blev ca. 1100 undersøgt - og her i regionen var antallet af stikprøver med B.1.1.7 mutationen, nu steget til 5,1%.

- Man kan sige, at de restriktioner vi har nu, er ikke tilstrækkelige til, at den ikke vokser. Det er alvorligt, og den vil tage over på et tidspunkt. Det handler bare om at udskyde det tidspunkt så meget vi kan ved at have et meget lavet udgangspunkt, når vi rammer slutningen af januar, siger Tyra Grove Krause.

Og det er altså derfor, at man nu vil til at undersøge alle prøver for at finde ud af, hvem der er smittet med den britiske mutation, så man hurtigere og mere effektivt kan få stoppet smittekæderne.

Torsdag fik vi et kig indenfor hos Testcenter Danmark, der undersøger prøverne. Det kan du se i denne video: