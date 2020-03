Kunder føler sig snydt - organisation advarer mod kynisk dansk coronasvindel

Det er håndsprit, der er i centrum for sagen. E-mærket påstår, at dansk firma snyder sine kunder. Firmaet selv kalder det en "misforståelse". Foto: Christoffer Laursen Hald

Et kynisk og veltilrettelagt fupnummer, der har til formål at udnytte coronakrisen og folks frygt for at blive syge.

Sådan beskriver nonprofitorganisationen e-mærket to sammenhængende webshops med tilhørende Facebookside, der angiveligt begge sælger håndsprit, men som nu bliver anklaget for snyd og bedrag.

- Tilsyneladende er der ikke noget håndsprit. Det er i hvert fald, hvad vi mistænker, og hvad de danskere, som har handlet der, fortæller os - at der er lavet webshops alene for at udnytte, at der er en krisetilstand lige nu. Så markedsfører de en knap ressource, som mange går efter, alene for at få deres kortoplysninger, siger Toke Mølgaard, der er kommunikationschef i mærkningsordningen for sikker nethandel, e-mærket.

Ualmindeligt velgennemført

Det drejer sig om hjemmesiderne handdesinfektion.dk og cleanlife.one. Begge henviser til samme CVR-nummer, der kan sammenlignes med CPR-nummeret bare for virksomheder, og den samme e-mail, hvis man vil i kontakt med dem.

Og ifølge e-mærket, der til daglig certificerer rigtige webbutikker og jagter falske, blinker flere advarselslamper ved de to webshops.

Dels er CVR-nummeret, som begge webshops henviser til, blevet oprettet for mindre end to uger siden.

Dels er hjemmesideadressen handdesinfektion.dk blevet købt 16. marts 2020 af et tjekkisk firma, som har anonymiseret personen bag hjemmesiden.

Dels benytter den ene webshop og begge Facebooksiderne sig af e-mærkets logoer, hvilken man normalt skal certificeres for at kunne.

- Men det er Cleanlife Denmark ikke blevet, og derfor er der tale om misbrug, siger Toke Mølgaard fra e-mærket.

Og dels er der flere brugere, der i de nævnte Facebookgrupper skriver, at de føler sig snydt og har politianmeldt webshoppen.

Det er ikke unormalt med falske webshops, der er oprettet med det formål at snyde kunderne til at afgive deres kortoplysninger. I efteråret anmeldte e-mærket eksempelvis cirka 150.000 falske webshops til bagmandspolitiet.

Alligevel skiller den her webshop sig ud, mener Toke Mølgaard fra e-mærket.

- Vi har aldrig før set det med håndsprit. Men det er virkelig velgennemført og vellavet. Derfor tror vi også, at det er tale om en dansk bagmand. Men det gør også, at mange kan komme til at falde i og blive snydt, siger Toke Mølgaard, der kun kan komme i tanke om ét lignende eksempel.

Det var for halvandet år siden, da airbag-cykelhjelmen Hövding blev misbrugt af en falsk webshop, der også havde fået influenceren Helse Matilde til at reklamere for sig.

Påstår at have doneret 5000 flasker håndsprit til hospitaler

Allerede kort efter den første dansker blev bekræftet smittet med coronavirussen i slutningen af februar, meldte flere butikker om udsolgte lagre af håndsprit.

Siden har flere virksomheder omlagt deres produktion, så de kan fremstille håndsprit, og i søndags advarede direktøren for Lægemiddelstyrelsen, Thomas Senderovitz, om, at vi kan risikere at løbe tør for håndsprit.

I et svar på Facebook oplyser Cleanlife Denmark, at de har doneret 5000 flasker håndsprit til ”hospitaler landet over”. Desuden har de doneret til ”foreninger, som manglede håndsprit til deres sårbare medmennesker”, skriver Cleanlife Denmark på Facebook.

03:49 Der er mangel på håndsprit, mundbind og plastforklæder på hospitaler og i hjemmeplejen, men nu følger flere opfordringen om at aflevere, hvad de har i overskud. Blandt andre Christian Juul Bjerregaard, der driver en tatovør-forretning i det centrale Aarhus. Luk video

TV 2 har efterfølgende forsøgt at finde ud af hvilke foreninger og hospitaler, der er tale om. I et svar på e-mail skriver Cleanlife Denmark, at det er ”ikke os, der ligefrem har leveret til foreningerne og hospitaler, men det er vores leverandør, som har stået inde for det”.

Det er trods flere forsøg ikke lykkedes at få oplyst hvilken leverandør, der er tale om, eller hvilke hospitaler og foreninger, der har modtaget donationen.

SÅDAN UNDGÅR DU AT BLIVE SNYDT, NÅR DU HANDLER PÅ NETTET Virker hjemmesiden troværdig? Er sproget korrekt? Hvis ikke, kan det være et advarslestegn.

Kender du ikke en hjemmeside på forhånd, kan du ofte læse i "om os"-afsnittet. Du skal dog ikke tro på alt, hvad der står.

Kig efter et CVR-nummer, hvis det er en dansk webshop. Kig også efter en fysisk adresse. Slå det eventuelt op i CVR-registeret.

Kig efter e-mærket eller brug deres browserudvidelse 'Sikker Shopping', der er udarbejdet i samarbejde med TrygFonden. Kilder: e-mærket, Forbrugerrådet Tænk, Politiet

Cleanlife Denmark afviser alle anklager

TV 2 har været i kontakt med handdesinfektion.dk via den e-mail, der fremgår på hjemmeside. I et skriftligt svar afviser Cleanlife, at de snyder deres kunder.

- Jeg (vil, red.) gerne fortælle med STORT, at der ikke er tale om bedrag, og det er virkelig dårlig stil af folk, der udsætter os for sådan noget, skriver Cleanlife i et svar til TV 2.

Cleanlife Denmark har ikke ønsket at stille op til telefonisk interview og ej heller forholdt sig konkret til en række af TV 2’s spørgsmål. I stedet skriver Cleanlife Denmark i en e-mail:

- Alle kan være trygge, og pengene er blevet refunderet til kunderne. (…) Vores leverandør har desværre meldt afbud på de leveringer, vi skulle modtage. Vi har derfor ikke modtaget de varer, vi skulle have modtaget i sidste uge, og derfor kan vi ikke levere ligeså mange som forventet.

- Der er sket en stor misforståelse, som vi ikke kunne have forudset. Og (vi, red.) har nok været lidt for hurtige med både onlinesalget og webshoppen. Derfor har der også været ikoner, som ikke skulle have været der.

- Det har (haglet, red.) ned med ordrer, og derfor stoppede vi for bestilling, da vi opnåede 100 bestillinger. Dette kunne vi ikke hamle op med, da det blev for meget, og der lige pludselig ikke kom varer hjem til os. Lige på nuværende tidspunkt har vi ikke valgt at slette hjemmesiderne, men råder alle til IKKE at købe fra vores shops.

TV 2 har efterfølgende gentaget en række af de konkrete spørgsmål, Cleanlife Denmark ikke havde svaret på i sit svar på e-mail.

Vi ville blandt andet gerne vide, hvem der står bag Cleanlife Denmark og de to webshops, hvorfor hjemmesidedomænet er registeret gennem Tjekkiet, samt hvilke hospitaler og foreninger Cleanlife Denmarks leverandør har doneret håndsprit til.

Men Cleanlife Denmark er ikke vendt tilbage med svar på disse spørgsmål.

Hvis du er blevet snydt ved handel på nettet, anbefaler e-mærket, at du kontakter den bank, der har udstedt dit betalingskort og får dem til at lave en indsigelse. Ofte vil de også spærre dit kort. Dernæst skal man anmelde det hos Landsdækkende Center for IT-Relateret Økonomisk Kriminalitet (LCIK) under Rigspolitiet.