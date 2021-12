Heunicke: Nye coronatiltag bliver overvejet

Samtidig viser den seneste opgørelse fra Statens Serum Institut (SSI), at Omikron 11. december udgjorde 15,6 procent af de positive coronaprøver.

Mens Omikron dag for dag udgør en større del af epidemien, kræver det forberedelse og "robustgørelse" i Sundhedsvæsenet, lyder det fra Magnus Heunicke i det skriftlige svar. Det har ikke været muligt at få uddybende kommentarer fra ministeren.



- Med omikron har vi fået en ny epidemi i epidemien. Situationen kræver en hurtig omstilling af vores epidemiberedskab og en robustgørelse af vores hospitalskapacitet, når indlæggelsestallene forventeligt stiger.

Tiltag virker, men der er brug for mere

Det tyder på, at Omikron de seneste dage har spredt sig i et nogenlunde stabilt tempo, efter at tilfældene de første to uger blev fordoblet hver anden dag. Det siger lektor med speciale i matematisk epidemiologi på Roskilde Universitet Viggo Andreasen, der dog mener, at der er behov for flere tiltag, hvis udviklingen fortsætter på samme måde.

- Hvis jeg bestemte, ville jeg indføre lidt flere restriktioner for at sikre, at udviklingen bliver ved på den her måde. Det er rettidig omhu at træde lidt mere på bremsen, siger Viggo Andreasen til TV 2.