Eksperter ser positive tegn i smittetal - men vi kan ikke vide os sikre

Viggo Andreasen tager samtidig forbehold for, at det endnu er for tidligt at konkludere, at faldet i smittetallet ikke kun er kortvarigt.



Efter Omikron-varianten gjorde sit indtog, har smitten taget fart. Men der er positive takter at spore, mener Viggo Andreasen.

- Det her er et tegn på, at de restriktioner, vi fik indført op til jul, virker. Og måske også, at vaccinerne og booster-vaccinerne så småt er begyndt at virke, siger han.

De seneste dage har tallene været lavere, end de var tidligere på ugen, hvor der to dage var omkring 13.000 nye tilfælde.