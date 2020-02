Efter massive oversvømmelser: - Anmeldelserne strømmer ind

Stormrådet modtager flere sager end normalt, efter Danmark den seneste tid er blevet ramt af voldsom regn og oversvømmelser.

- Den sidste uges tid har vi fået tyve henvendelser, men nu strømmer de ind. Den sidste time har vi fået to, og vi får nok en hel del de kommende dage, siger sekretariatschef Mogens Hansen til TV 2.

Han fortsætter:

- Det, der gør situationen unormal, er, at der er så vådt uden at være skybrud, siger Mogens Hansen.

Stormrådet er et uvildigt råd udpeget af erhvervsministeren.

Rådet fungerer som klagemyndighed i forbindelse med forsikringsselskabernes behandling af stormflods- og oversvømmelsessager.

VIDEO: To brødre frygter, at deres smedje bliver oversvømmet. De mener, at Silkeborg Kommune er skyld i, at flere ejendomme i deres område er i fare for oversvømmelse.