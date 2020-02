Smedje i fare for oversvømmelse: - Det er satme til at blive gal over

Det har efterhånden regnet mange dage i træk, og der er stor risiko for, at det fortsætter flere dage endnu.

De store mængder regn ender i åer og afløb, som i forvejen er hårdt belastede, og flere steder i det østjyske frygter man, at huse og ejendomme bliver oversvømmet.

To brødre fra Silkeborg er nervøse for, at deres smedje bliver oversvømmet, fordi engen tæt på ikke kan komme af med de massive mængder vand, der er faldet.

- Det, vi er mest irriterede over, er, at man bare lader stå til. De kanaler og bække, der skal tage vandet væk herfra, er ikke blevet vedligeholdt de sidste 25 til 30 år, siger Henrik Thygesen, som har Funderholme Smedie vest for Silkeborg med sin bror Thyge Thygesen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Giver Silkeborg Kommune skylden

Brødrene har en helt klar holdning til, hvem der har ansvaret for den manglende vedligeholdelse.

- Siden Silkeborg Kommune har skullet stå for oprensningen af Gudenåen, så er det gået ad helvede til, siger Thyge Thygesen til TV2 ØSTJYLLAND.

Vandet kommer tættere og tættere på smedjen vest for Silkeborg.

Men det afviser Claus Løwe Klostergård (Å), der er formand for Klima- og Miljøudvalget i Silkeborg Kommune.

- Vi har renset op de steder, hvor vi skal gøre det. Vi er selvfølgelig imødekommende over for at lytte til dem, men vi skal se det her i et større perspektiv. Det er ikke kun i Silkeborg Kommune, vi har et problem, det er hele Danmark, der står med massive vandproblemer, siger han.

Vil have handling nu

Engen, som ligger tæt på brødrenes smedje, er forbundet til en å, der går igennem søer og i sidste ende løber den ud i Gudenåen.

Derfor er det problematisk for dem, hvis Gudenåen ikke bliver oprenset tilstrækkeligt, og det mener de altså ikke, den gør.

- Vi er sure over, at kommunen ikke gør det, der kan gøres. Vi kan jo ikke forlange, at de vil forhindre det i at regne. Gu’ kommer der meget vand, men så må man tage forbehold for det og begynde at gøre det, der kan hjælpe, i de perioder, hvor det ikke regner, så vi kan komme af med vandet, siger Henrik Thygesen.

Brødrene vil have mere oprensning af Gudenåen, og det kan ikke gå hurtigt nok.

- Hver eneste gang de skal tage en beslutning, så skal de have fat i nogle eksperter, som ikke har en klap forstand på, hvad de har med at gøre. Hvis der ikke sker noget, så må vi sige ligesom irlænderne: ’Rebellion’. Der er ikke andet at gøre, siger Thyge Thygesen.

Kommunen gør, hvad de kan

I Silkeborg Kommune har man forståelse for brødrenes frustration, men Claus Løwe Klostergård mener ikke, at problemet kan løses ved at oprense åløb, som det ser ud nu.

- Det er en helt ekstraordinær situation, vi står i lige nu. Vi gør det, vi kan, men det er klart, at der er mange frustrerede borgere derude, og det kan jeg godt forstå, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Claus Løwe Klostergård forsikrer om, at de i Silkeborg Kommune forsøger at finde frem til nogle løsninger.

- Indtil videre har vi udleveret omkring 1000 sandsække og det, der svarer til cirka 20 tons sand. Det er noget, borgerne har kunnet hente for at lave et dige, der kan holde vandet ude. Og vi fortsætter med at kigge på, hvad vi har af muligheder for at håndtere de vandmasser i langt bedre grad, end vi kan lige nu, siger han og fortsætter:

- Men jeg er nødt til at sige, at det er massivt og ekstremt i øjeblikket, så jeg kan ikke stå og love her, at vi kan løse alle problemer, for det kan jeg ikke.