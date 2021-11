Betjente måtte efterlade deres motorcykler under dramatisk jagt

- Det sidste markerede han meget tydeligt, da han i stedet for at standse, da den ene motorcykelbetjent kørte op på siden af ham, lavede et styreudslag kombineret med et lille spark mod politimotorcyklen, står der i døgnrapporten.

Sparket endte med at bøje et af motorcykelbetjentenes sidespejle.

Fik hjælp af jægere og jagthunde

Selvom de to betjente lykkedes med at lukke knallerten inde, standsede han ikke.

I stedet fortsatte han ind over en mark med politiet i hælene.

Efter nogle hundrede meter måtte betjentene dog efterlade motorcyklerne, fordi jorden blev for blød til at køre på.