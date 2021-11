Livstid for bestialsk mord: - Børnene får den hårdeste straf

Flemming Mogensen fortrak ikke en mine, da dommen blev læst op.

Han virkede til gengæld ret irriteret, da dommeren kom til at kalde ham "Mortensen".

Efter onsdagens retssag var familiemedlemmerne til den dræbte lettede over udfaldet.

- For os var det lige meget, om han fik forvaring eller livstid. Det vigtigste var at han fik en dom, og at det er afsluttet nu, siger en af Freyjas Egilsdottirs pårørende, der var til stede under retssagen, til TV2 ØSTJYLLAND. Hun og de andre pårørende havde ikke andre kommentarer efter dommen.

Flemming Mogensens søn Alex, der har medvirket i en TV2 ØSTJYLLAND-dokumentar om sagen, ville ikke sige noget efter dommen. Han har tidligere forklaret, at han forventede, at sagen ville påvirke ham voldsomt.

En af Alex' pårørende sagde til gengæld:

- Der er ikke nogen rigtig straf i det her, fordi det ikke kan gøres om. Dem, der får den hårdeste straf i det her, er børnene.



Anklageren i sagen, Jesper Rubow, havde argumenteret for fængsel på livstid, som altså også blev resultatet. Det var i hans øjne skærpende, at det var anden gang, Flemming Mogensen slog ihjel.



- Når man på den måde begår drab to gange, så er livsvarigt fængsel for mig at se den rigtige dom. Det er en voldsom og meget tragisk sag, ikke mindst for børnene og den dræbtes familie, og jeg er tilfreds med, at den 52-årige blev idømt den strengest mulige straf, siger Jesper Rubow ifølge Østjyllands Politi.