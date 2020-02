‘Atmosfærisk bombe’ på vej mod Danmark

Et kraftigt stormlavtryk har kurs mod Europa og vil på et døgn passere hen over Atlanterhavet - godt hjulpet af en usædvanligt kraftig jetstrøm.

Stormen har fået navnet 'Ciara' og rammer De Britiske Øer søndag morgen. Senere på søndagen bliver Danmark ramt.

Fredag ligger stormlavtrykket over USA, og allerede søndag vil det være nået frem til området lige nord for Skotland. I mellemtiden vil det have udviklet sig kraftigt.

Kraftig jetstrøm over USA

Det er en meget kraftig jetstrøm, der blæser i 8-12 kilometers højde, som sender lavtrykket med ekspresfart mod Europa.

Natten til fredag lå den kraftigste del af jetstrømmen hen over den nordøstlige del af USA og det østlige Canada.

Her blev der med en radiosondeballon målt 106 meter per sekund i 11 kilometers højde hen over den canadiske by Stephenville i Newfoundland. Det er en vindhastighed, der svarer til over 380 kilometer i timen.

Det er, selv i denne højde, ekstreme vindhastigheder. For et år siden måltes i 10 kilometers højde over New York 103 meter per sekund, og det var de højeste vindhastigheder nogensinde registreret over New York.

Dengang satte et passagerfly godt hjulpet af jetstrømmen hastighedsrekord med 1289 kilometer i timen.

Jetstrømmen gav natten til fredag vindhastigheder på over 100 meter per sekund i Newfoundland. Vindhastighederne er angivet i meter per sekund. Foto: TV2 VEJRET

Jetstrømmen kan blæse med over 400 kilometer i timen

Lavtrykket 'trækkes' af den kraftige jetstrøm i det kommende døgn op over det nordøstlige USA og vil lørdag middag ligge nær New Foundland.

Herfra kommer det til at gå stærk hen over Atlanterhavet.

Jetstrømmen lørdag klokken 23. Vindhastighederne er angivet i meter per sekund. Foto: TV2 VEJRET

Jetstrømmen ventes at blive endnu kraftigere hen over Nordatlanten i weekenden, hvor der ventes vindhastigheder på helt op til 130 meter per sekund, der svarer til 470 kilometer i timen.

Ud over nærmest at blive skudt af sted hen over Atlanterhavet, vil lavtrykket på sin vej krydse gennem det område, hvor jetstrømmen er kraftigst, og i den periode vil det udvikle sig så kraftigt, at det kan blive det, der betegnes som en atmosfærisk bombe.

På et døgn vil lavtrykket bevæge sig fra Newfoundland til havet nord for Skotland, hvor det søndag formiddag giver de britiske øer op til vindstød af orkanstyrke.

Den britiske vejrtjeneste har udsendt varsler om både kraftig vind og store mængder regn.

Prognose for vindstød søndag klokken 14: Stormen 'Ciara' ligger nord for Skotland. Foto: TV2 VEJRET

Rammer Danmark søndag eftermiddag

I løbet af søndagen bevæger området med regn og de kraftige vinde, der vil blæse fra syd og sydvest, sig fra England og videre ind over Nordsøen og herfra videre til Danmark, hvor Jyllands vestkyst ventes at blive hårdest ramt sent søndag eftermiddag.

Langs den jyske vestkyst kan middelvinden ifølge de seneste prognoser nå op nær stormstyrke, og vindstødene kan nå orkanstyrke.

I løbet af søndag aften vil den kraftige blæst fortsætte ind over resten af Danmark, hvor der vil være risiko for vindstød af stormstyrke.

Prognose: Vindstød søndag klokken 16. Foto: TV2 VEJRET

Har allerede to navne

Mens englænderne har døbt stormen 'Ciara', hedder den i Tyskland 'Sabine'.

I Danmark kan den også få sit eget navn. Det sker, hvis DMI varsler storm. I så fald vil den få et pigenavn, der begynder med 'L'.

Den seneste navngivne storm i Danmark var 'Alfrida', der ramte os i januar 2019. Her kom svenskerne dog DMI i forkøbet med varsling af stormen, og vi overtog det svenske navn.

I september 2018 ramte stormen 'Knud' Danmark, og det er hertil, vi er kommet i rækken af storme, som DMI navngiver.

Senest Danmark blev ramt af storm var i december 2019. Den fik aldrig et navn.