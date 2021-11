Ældreplejen går mørke år i møde, men 81-årig har fundet en løsning

Kirsten Wibes datter, Charlotte Wibe, har købt en landejendom i Ebeltoft, hvor de sammen med datterens familie kan bo. I hver deres bolig ganske vist.

Lige nu er Kirsten Wibe en rask og rørig kvinde; hun går til svømning, bordtennis og petanque, og hun ”fejler ingenting”.

Men når dagen på et tidspunkt kommer, hvor hun får brug for hjælp, står datteren Charlotte og hendes familie klar til at hjælpe Kirsten med de ting, kommunen og plejehjemmet ellers ville have ansvaret for.

- Det har vi talt om, og de er fuldstændig indforstået med, at de selvfølgelig skal hjælpe mig. Det er helt på det rene, siger Kirsten Wibe.

Erfaringerne skræmmer

For Charlotte Wibe er beslutningen om at hjælpe sin mor ikke et svært valg.

Både hendes mormor, farmor og farfar har været på plejehjem, og det vil hun ikke byde sin egen mor.

- Det har ikke været nogen god oplevelse, og det skal min mor ikke igennem. Planen er, at hun ikke skal flytte mere. Hun skal på ingen måde på plejehjem, siger Charlotte Wibe.