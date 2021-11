Frustrerede forældre leder efter ledige institutionspladser

- Han blev rykket med en måneds varsel. De skulle flytte seks kilometer væk i en kort periode på to måneder, for at blive flyttet to måneder igen, fortæller han.

Det er ikke den eneste løsning, der er lavet i kommunen. Midlertidige pavilloner er stillet op, to naturbusser er sat ind for at tage børnene med ud i naturen, og det tidligere gymnasium er taget i brug.



Manglende pladser

I Egebjerg er nybyggeriet også i gang, men også her begynder det at knibe med pladser i den lokale daginstitution, Kaskelotten.