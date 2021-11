Alternativet vil stoppe partihoppere: Kandidater skal underskrive kontrakt

Skeptiske borgere

Selvom et par af de partiskiftende politikere ikke selv synes, at det er noget problem, forholder det sig anderledes hos de borgere, som TV2 ØSTJYLLAND torsdag mødte på gaden i Aarhus.

- For mig virker det meget utroværdigt, at personen, man har stemt på, pludselig skifter parti, siger Daniel Gade.

- Så synes jeg i hvert fald, at man i det mindste skal sidde valgperioden ud. Man kan jo ikke hindre folk i at få andre meninger. Det, synes jeg jo, kun er spændende. Men midt i perioden, er det en dårlig ide, siger Bente Matthiesen.

- Vi har jo et repræsentativt demokrati, så jeg synes, man skal stå ved det, man er valgt ind for. Og man skal holde fast i de holdninger og mærkesager, man bliver valgt ind på. Ellers er det lidt tomme løfter, hvis man bare kan skifte fra den ene dag til den anden, lyder det fra Oliver Rasmussen.



Ekspert: 'Aarhuskontrakt' er ikke bindende

Spørger man Roger Buch, der er kommunalforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, er alternativets kontrakt med deres kandidater ikke bindende i juridisk forstand.



- Det eneste, der binder kommunal- og folketingspolitikere, det er deres samvittighed og holdninger. Man kan lave alle mulige stykker papir, skrive under og sætte laksegl og stempler på, men det betyder ikke noget. Politikerne kan gøre, som de vil, siger Roger Buch.

- Der er nogle gode sider ved det med at skifte parti. Det er for eksempel det, der skaber nye partier. Det er også en beskyttelse mod, at partibosserne kommer til at styre for meget, siger han.