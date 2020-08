Vejarbejdere lever livet farligt: Hver anden dag går det galt

Hver gang der bliver lagt asfalt, klippet græs i grøftekanten eller noget helt tredje, er der altid mennesker, der sætter deres liv på spil. Oftere end hver anden dag sker der nemlig ulykker i forbindelse med vejarbejde.

- De stigende antal ulykker ved vejarbejder tyder desværre på, at for mange trafikanter fortsat er uopmærksomme, når de kører forbi vejarbejder, siger områdechef Charlotte Vithen fra Vejdirektoratet.

Vejarbejdere, der er mennesker ligesom alle os andre, og som også har familier at vende hjem til, når dagens arbejde er slut. Charlotte Vithen, områdechef, Vejdirektoratet

Vejdirektoratet sætter derfor mandag gang i en stor kampagne, der skal sætte fokus på problemet. Vejdirektoratet håber, at folk bliver bedre til at koncentrere sig og holde fokus på vejen og omgivelserne – både for deres egen, medtrafikanterne og ikke mindst vejarbejdernes skyld.

Læs også Elever i opråb: - Hvorfor må man feste til kl. 02, når vi ikke må komme i skole?

- Det er en farlig tendens, som vi ønsker at rette op på. Når du er uopmærksom, er der nemlig en stor risiko for, at du overser skilte, vognbaneskift, smallere kørebaner og faste genstande tæt på vejbanen. Ligesom du risikerer at påkøre de vejarbejdere, der står bag tavlevognene og udfører akut reparationsarbejde. Vejarbejdere, der er mennesker ligesom alle os andre, og som også har familier at vende hjem til, når dagens arbejde er slut, siger Charlotte Vithen.

En kampagne gør det ikke alene

Første gang Vejdirektoratet kørte kampagnen ”Stil Skarpt- Vejarbejde kræver fokus” var i 2019. Det skyldtes, at man dengang havde oplevet en stigning på 80 procent i antallet af vejarbejdeulykker på blot to år. Selvom kampagnen kørte dengang og kører igen i år, så er det ikke ensbetydende med, at problemet er løst.

Læs også Møgfuld buspassager uden mundbind: - You look like monkey!

- Vi ved, at det kræver et langt, sejt træk at ændre folks adfærd, og at budskaber skal gentages mange gange, før de for alvor har effekt, siger Charlotte Vithen.

Kampagnen løber fra i dag og fire uger frem.