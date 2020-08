Møgfuld buspassager uden mundbind: - You look like monkey!

Hvornår skal man blande sig, hvis man oplever noget ubehageligt i det offentlige rum?

Det spørgsmål blev for nyligt aktuelt for 35-årige Maja Wolff Albrechtsen i forbindelse med en bustur i det centrale Aarhus.

Maja stiger på bus 2A ved Hans Hartvig Seedorffs Stræde omkring klokken 16. Kort efter sætter en kvinde med mørk hud sig ved siden af hende. De er begge iført mundbind.

- Jeg tror, vi er i samme situation. Vi skal bare hjem fra arbejde og sidder med vores mobiltelefoner og prøver at slappe lidt af, siger Maja Wolff Albrechtsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Maja Wolff Albrechtsen er til daglig frivillig koordinator hos LivaRehab. Hun har tidligere været socialrådgiver i både Syddjurs Kommune og Aarhus Kommune. Foto: Privat

Can you dance, monkey?

De to kvinder får dog ikke lov til at slappe af længe, for ved Klostertorvet stiger en "sejlende fuld" mand uden mundbind ind i bussen. Han har en øl i hånden.

Manden sætter sig over for de kvinder og introducerer sig ifølge Maja Wolff Albrechtsen som hjemløs.

I et facebookopslag om sin oplevelse skriver Maja Wolff Albrechtsen følgende:

"Kvinden og jeg kigger på hinanden, men ingen af os gider forsøge at smide ham væk. Vi kigger begge dybere i vores telefoner."

Pludselig begynder manden at chikanere den mørke kvinde.

- You look like monkey, råber han. Han sidder sådan set og spytter ud over det hele, når han snakker. Det var sindssygt grænseoverskridende, siger Maja Wolff Albrechtsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Kvinden ved siden af Maja siger "stop", men det lader kun til at motivere manden.

"Look at her! She looks like monkey! Can you dance, monkey", siger manden ifølge Maja Wolff Albrechtsen.

Maja Wolff Albrechtsen er ved siden af sit daglige arbejde også forretningsudvalgsansvarlig hos Enhedslisten i Aarhus. Foto: Privat

Ville have en reaktion

Kvinden med mørk hud siger atter "stop". Ingen i bussen blander sig.

- Så læner sig han frem mod hende og begynder at pege på hende, og han kommer ret tæt på os begge to. Han råber: "She is so ugly! She looks like monkey! Look, everyone", siger Maja Wolff Albrechtsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Det får Maja Wolff Albrechtsen til bryde ind.

"Gider du godt lige holde kæft og sætte dig ned. Hold op med at tale til os", siger hun med egne ord og holder hånden op som et stoptegn.

Nu rejser en høj, ældre mand, der sidder bag de to kvinder, sig op og kalder på buschaufføren.

- Folk i bussen begynder at reagere og markere, at de har et øje på, hvad der foregår. Flere rejser sig op, siger Maja Wolff Albrechtsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Buschaufføren stopper bussen og siger, at manden skal forlade bussen, hvilket han ifølge Maja Wolff Albrechtsen "slukøret" gør.

Var du bange, da du sagde fra over for manden?

- Jeg er socialrådgiver og har prøvet en hel del, og jeg tænkte ikke, at det kunne ende i noget ultravoldeligt, men det var temmelig ubehageligt, og det var tydeligt, at han ville have en reaktion.

Husk at holde øje

Ifølge Maja Wolff Albrechtsen er der en grund til, at hun venter lidt med at reagere på mandens opførsel:

- Jeg synes, det vil være lidt kikset, hvis jeg tænker: "Nu skal jeg nok gøre det for dig". Man skal ikke tale for folk, før de selv har haft en chance for at sige noget, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge Maja Wolff Albrechtsen er der netop nu et lidt højere grad krav til, at folk passer på hinanden. Det skyldes naturligvis situationen i forhold til COVID-19.

Det, der undrer hende mest, er dog, at ingen i bussen reagerer hurtigere, da en kvinde tydeligvis bliver chikaneret.

- Mit budskab er, at man uanset, hvem det er, skal huske, at man skal man holde øje med, om der sker noget. Når vi står sammen om at sige stop, er det lettere, end når man står alene, siger Maja Wolff Albrechtsen.

Maja Wolff Albrechtsen er til daglig frivillig koordinator hos LivaRehab, der blandt andet støtter mennesker med skadevirkninger fra prostitution.

